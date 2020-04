Onderarm opent deuren in Katelijns woonzorgcentrum: 21 deuren krijgen handenvrije klinken Antoon Verbeeck

06 april 2020

09u26 1 Sint-Katelijne-Waver Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Sint-Katelijne-Waver installeerde handenvrije deuropeners. Medewerkers hoeven in deze tijden van corona zo de handen niet te gebruiken bij het openen van een deur.

De bedoeling is om met de onderarm een deurkruk naar beneden te duwen om dan de deur te openen en te sluiten. “We merken door het tekort aan mondmaskers dat er veel onzekerheid en stress is bij onze medewerkers. Het is uiterst belangrijk dat we als zorgbedrijf allerlei alternatieven opzoeken om aan het tekort aan mondmaskers tegemoet te komen en zo de uitstekende werking van het woonzorgcentrum op een zo goed mogelijke manier proberen te garanderen”, vertelt Jeroen Baeten (N-VA), ondervoorzitter Zorgbedrijf Rivierenland en voorzitter van de Katelijnse Raad van Maatschappelijk Welzijn.

In het woonzorgcentrum werden 21 deuren voorzien van een handenvrije deuropener. Ook in het Mechelse AZ Sint-Maarten lopen de eerste testen met de deuropener.