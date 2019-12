Nieuwe vrijetijdssite, herinrichting Waver en opknapbeurt wegen: “40 miljoen aan investeringen gepland” Meerderheid tussen N-VA en CD&V stelt meerjarenplan voor Antoon Verbeeck

02 december 2019

13u47 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft in haar meerjarenplanning 40 miljoen aan investeringen staan. Bijna één derde van het investeringsbudget gaat naar wegenwerken. Verder investeert de gemeente onder andere in een vrijetijdssite, met bib en fuifzaal, en de dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Van een belastingverhoging is er geen sprake.

De term ‘vol van leven’ kwamen tijdens de voorstelling van het meerjarenplan 2020-2025 meerdere malen aan bod. ‘Vol van leven’ zal onder andere merkbaar zijn op de nieuwe vrijetijdssite aan de Leliestraat en industrieterrein Dreefvelden, waar in 2023 een nieuwe fuifzaal zal staan. “De gemeente zal deze legislatuur eindelijk een fuif- en evenementenzaal bouwen, een plaats waar al onze verenigingen terecht kunnen voor fuiven, dansoptredens, toneelstukken, muzieklessen... Op deze site komt ook een moderne bibliotheek, die zo een echt open huis kan worden. Ook het jeugdhuis krijgt op deze site een plaats”, aldus burgervader Kristof Sels (N-VA).

Wegen en Waver

Alles samen zal de nieuwe vrijetijdssite 6 miljoen euro kosten. Minder dan de helft van het investeringsbedrag dat naar nieuwe fietspaden en wegen gaat: 12,8 miljoen euro. “We gaan deze legislatuur 10 kilometers wegen en 20 kilometers aan fietspaden vernieuwen. Het maakt onze gemeente niet alleen vlotter bereikbaar, maar ook veiliger. Het gaat onder meer om de heraanleg van de Molenstraat, Berlaarbaan en Bredeheide”, legt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA) uit. “Zo’n 6 miljoen euro wordt vrijgehouden voor de dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, een werf van cirva 10.000 m². Het gaat om een volledige herinrichting van het openbaar domein met oog voor de zwakke weggebruikers en voldoende parking. Uiteraard ook met bijzondere aandacht voor het aanwezige erfgoed.”

40 miljoen

Andere belangrijke peilers in het meerjarenplan is de aanstelling van en voltijdse kinderarmoedecoördinator, participatie, groene longen, een regionale erkenning voor groentemuseum ‘t Grom, de afronding van de bouwwerken aan woonzorgcentrum Bosbeekhof, waar een dorpsrestaurant komt, het verkleinen van de afvalberg en het verminderen van zwerfvuil, en flankerend en coördinerend onderwijsbeleid. Jeugd- en sportverenigingen met bouwplannen krijgen een groter subsidiebedrag en clubs die hun zinnen hebben gezet op een kunstgrasveld kunnen voortaan tot 250.000 euro aan subsidies krijgen. Hoewel de taxshift en uitgaven naar onder andere de brandweer het hen niet makkelijk hebben gemaakt, wisten de twee coalitiepartners N-VA en CD&V toch zo’n 40 miljoen aan investeringen te plannen. “Ons principe blijft om geen belastingverhogingen te doen. Onder onze inkomsten vallen een tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid van 1,8 miljoen euro, een kleine retributies worden geïndexeerd, en er is een nieuwe belasting op masten en pylonen, die ons zo’n 16.000 euro per jaar moet opbrengen. Door werkingskosten te optimaliseren, bijvoorbeeld te digitaliseren, hopen we te besparen”, aldus schepen van Financiën Sven Verelst (CD&V).