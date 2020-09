Nieuwe verkeerssituatie in Lombaardstraat: trajectcontrole operationeel, asverschuivingen weg Kristof De Cnodder

11 september 2020

10u39 1 Sint-Katelijne-Waver De asverschuivingen in de Lombaardstraat in Sint-Katelijne-Waver worden vandaag verwijderd. Het gemeentebestuur voorzag die verschuivingen enkele jaren geleden om het verkeer af te remmen. Sinds kort is er echter trajectcontrole in de straat, wat de oude maatregel meteen overbodig maakt.

Nu er ANPR-camera’s staan in de Lombaardstraat mag elke automobilist die gemiddeld sneller rijdt dan de toegestane 50 kilometer per uur zich aan een boete verwachten. Volgens de gemeente zal die trajectcontrole een effectievere snelheidsremmer zijn dan de betonblokken die er jarenlang stonden. “Fietsers ervaarden trouwens een onveiligheidsgevoel door wagens die aan de asverschuivingen van rijstrook veranderden. Daarom beslisten we – in samenspraak met de omwonenden – om in te zetten op ANPR-camera’s”, brengt schepen van Mobiliteit Eric Janssens (CD&V) in herinnering. De gemeente investeerde 150 000 euro in het camerasysteem.