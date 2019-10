Nieuwe rappeltoren in Valkstraat uitgetest door scouts en sympathisanten Antoon Verbeeck

20 oktober 2019

Het Buitengewoon Plekje langs de Valkstraat is voortaan uitgerust met een zes meter hoge rappeltoren. Op zondag konden jong en oud, onder deskundige begeleiding van Scouts Parsival, zich aan de afdaling wagen. “Scouts Parsival was vragende partij voor een rappeltoren. Het kader perfect binnen ons ons beleidsdoel om onbekendere sporten onder de aandacht te brengen, denk aan het skatepark achter het gemeentehuis en het BMX-parcours in Den Haes”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA) die de toren kwam openen en meteen ook uittestte. “Het is niet de bedoeling dat de toren 24 uur op 24 ter beschikking staat van onze bewoners. Wie ervaring heeft met rappellen kan de sleutel van de toren aanvragen en hier zijn ding doen.” Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver telde 30.000 euro neer voor de installatie van de rappeltoren.