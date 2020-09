Nieuw woonzorgcentrum in Sint-Katelijne-Waver opent de deuren: “Is er niet zonder slag of stoot gekomen” Antoon Verbeeck

25 september 2020

Het nieuwe woonzorgcentrum Bosbeekhof in Sint-Katelijne-Waver opende vandaag officieel de deuren. Oorspronkelijk zouden de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in het voorjaar van 2019 verhuizen naar hun nieuwe thuis, maar de bouwwerken liepen heel wat achterstand op na waterschade op de werf . Begin oktober verhuizen de eerste bewoners naar het nieuwe gebouw.

“We zijn erg trots dat we eindelijk het officiële startschot kunnen geven. Het nieuwe woonzorgcentrum is er niet zonder slag of stoot gekomen. Na het waterlek vorig jaar en de coronacrisis dit jaar, is dit een fijn moment. Het is geweldig om te zien hoe alle medewerkers nog steeds enthousiast meewerkten naar deze opening toe. Wat zij hier in deze korte tijd realiseerden is indrukwekkend”, vertelt Jeroen Baeten, ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.

Drie wijken

Na de officiële opening volgt nog een heel openingsweekend. Iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij het woonzorgcentrum kreeg een uitnodiging om het te komen bezoeken. “Omwille van de coronamaatregelen is het feestje iets minder uitgebreid dan dat we het wilden. Het aantal mensen is beperkt op de openingsreceptie en met de bezoekmomenten in het weekend willen we dit compenseren,” aldus Gabriella De Francesco, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. Alleen de personen die een uitnodiging kregen, kunnen zich registreren voor een bezoek aan het gebouw. “In deze eerste fase zijn de woongelegenheden voor de bewoners afgewerkt. Iedere bewoner beschikt over een eigen eenpersoonskamer met een eigen badkamer”, zegt Baeten. Er zijn drie wijken in het woonzorgcentrum en elke wijk bestaat uit twee straten. De namen van die wijken en straten kwamen, net als de naam van het woonzorgcentrum, tot stand na inspraak van bewoners, familie en medewerkers. Per straat is er een gemeenschappelijk leefruimte met keuken voorzien en een terras. De tuin maakt het helemaal af.”

Dienstenscentrum

In de tweede bouwfase wordt er een lokaal dienstencentrum. Het oude gebouw wordt dit najaar bijna volledig afgebroken. “Alleen de voorkant met de twee torens blijft staan. En daarna begint de opbouw tot een nieuw lokaal dienstencentrum waar de buurtbewoners ook terecht zullen kunnen voor een hapje, een drankje en heel wat toffe activiteiten. Net zoals in Mechelen verwachten we dat dit dienstencentrum een echte meerwaarde zal bieden voor de buurt.”