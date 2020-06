Nieuw wegdek en eindelijk riolering voor Vossevelden: “Werken zijn klaar tegen einde 2020” Antoon Verbeeck

30 juni 2020

15u18 0 Sint-Katelijne-Waver Begin deze week is een aannemer gestart met wegenis- en rioleringswerken in Vossevelden. Pidpa-HidroRio en het gemeentebestuur slaan de handen in elkaar om de straat te voorzien van nieuwe, gescheiden riolering en een nieuw wegdek.

In Vossevelden is momenteel nog geen riolering. Het afvalwater loopt samen met het regenwater in open, en vervuilde grachten. “Zulke toestanden kunnen niet langer”, vindt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). “We gaan nu in Vossevelden een volledig gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Afvalwater en hemelwater zullen apart worden afgevoerd.” Voor de afvoer van het hemelwater voorziet Pidpa-HidroRio een combinatie van grachten en een riolering. “Het water van de grachten wordt eerst gebufferd zodat het tijd heeft om te infiltreren in de grond. Bij hevige regenval loopt het water door naar de Dorpsbeek”, aldus schepen van Grachten Jan Broes (N-VA).

Nieuw wegdek

Wanneer alle buizen in de grond zitten, komt er bovengronds een nieuwe wegverharding. “We voorzien nu asfalt vanaf het begin van de straat tot aan de voetbal- en scoutslokalen. Vanaf daar tot het einde van de straat komen er zandkleurige betonstraatstenen met de goot voor het regenwater centraal in de rijbaan.” Als alles naar wens verloopt, zijn ze klaar tegen eind dit jaar. Vossevelden is een fietsstraat en zal dat ook na de heraanleg blijven. Het kostenplaatje van het project bedraagt 607.670,02 euro (incl. btw). Het gemeentebestuur neemt daarvan 137.963,78 euro (incl. btw) voor zijn rekening.