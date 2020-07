Nieuw systeem laat thuiswerkers toe om deel te nemen aan vergadering in Katelijns gemeentehuis Antoon Verbeeck

03 juli 2020

08u57 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver gaat in de schepenzaal het Microsoft Teams Rooms-systeem installeren. Het systeem laat toe om thuiswerkers of externe partners digitaal te laten mee vergaderen.

Sinds de uitbraak van de corona-epidemie is thuiswerken voor velen de norm. Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver vraagt aan medewerkers die geen klantencontacten hebben om thuis te werken, maar anderen zijn wel nodig op het gemeentehuis. “Bij vergaderingen stelt zich soms het probleem dat meerdere personen die deelnemen in het gemeentehuis zijn en andere thuis. Wanneer meerdere deelnemers aan dezelfde Teams-vergadering zich in dezelfde ruimte bevinden, leidt dit tot echo’s en andere vervelende bijwerkingen. Het Microsoft Teams Rooms-systeem laat toe om vlot te vergaderen met meerdere personen in dezelfde ruimte én één of meerdere personen op een externe locatie. In de schepenzaal zullen vier microfoons en een centrale camera geïnstalleerd worden. Via een videoscherm kunnen de aanwezigen de externe vergaderpartners zien. Op deze manier kan er vlot en efficiënt vergaderd worden”, deelt schepen Sven Verelst (CD&V) mee.