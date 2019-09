Nieuw scoutsgebouw opent dit weekend Antoon Verbeeck

26 september 2019

21u29 6 Sint-Katelijne-Waver Scouting Waver Bouwt opent dit weekend de deuren van het nieuwe scoutsgebouw aan de Wavervelden. Twee jaar lang werd er gewerkt aan het nieuwe gebouw, dat een prijskaartje heeft van om en bij de 700.000 euro. Opvallend: op de houten plankjes die de buitenkant sieren staan zo’n 100 sponsors vermeld.

“Eind 2017 stond de ‘eerste planklegging’ van de nieuwbouw op het programma. De afgelopen maanden werd er nog hard gewerkt, onder andere door onze vrijwilligers, om de nieuwbouw gebruiksklaar te maken. Wie nieuwsgierig is, krijgt dit weekend de kans om een kijkje te komen nemen. Mét de nodige randactiviteiten op het domein”, zegt Seppe Jacobs van Scouting Waver Bouwt. “Dankzij het gebruik van resthout voor de afwerking van de buitenkant een opvallend voorkomen kreeg. Binnenin is het ook hout wat de klok slaat, zowel in de ruime polyvalente ruimtes als de keuken en het sanitair. De keuze voor hout kwam er in samenspraak met de architect.”

De spaarpot van de jeugdvereniging, een subsidie van en lening bij de gemeente en verschillende acties van het bouwcomité brachten genoeg geld in het laatje om de bouw te kunnen financieren. Zo werden er onder andere houten latjes verkocht. “Die latjes, met de naam van de sponsor op, werden aan de buitenkant van ons gebouw bevestigd. Voor sponsors is het leuk om hun naam terug te vinden op het gebouw waar zij hun portefeuille voor hebben geopend”, vertelt Jacobs. “Tijdens onze zoektocht naar middelen hebben we gemerkt dat Onze-Lieve-Vrouw-Waver haar jeugdbewegingen een warm hart toedraagt. Deze nieuwbouw zal dan ook niet alleen dienst doen voor de scouts en gidsen, maar ook voor de gemeenschap. Verenigingen kunnen de zalen huren voor vergaderingen of activiteiten en wie een locatie zoekt voor een babbyborrel of communiefeest kan hier evenzeer terecht.” Op zaterdag opent om 16 uur het gebouw onder andere met een scoutscafé. Op zondag vindt er openingsceremonie plaats en worden er pannenkoeken gebakken.