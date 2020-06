Nieuw fonds moet uithuiszettingen na huurachterstallen in Sint-Katelijne-Waver voorkomen Antoon Verbeeck

24 juni 2020

08u08 1 Sint-Katelijne-Waver Het OCMW van Sint-Katelijne-Waver bindt met het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBU) de strijd aan met huurachterstallen.

Wanneer het OCMW een huurder met een huurachterstand begeleidt, kan het een tegemoetkoming krijgen van het FBU. Dit fonds geeft het OCMW extra middelen om huurders te helpen die er niet in slagen hun huur te betalen. “En die middelen zijn nodig, zeker na de coronacrisis. Het FBU is een hulpmiddel om gemakkelijker tot een afbetalingsregeling te komen tussen de huurder en de verhuurder”, meldt An Coen (N-VA), voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. “Het is slim om als verhuurder huurachterstal te melden bij het OCMW. De verhuurder krijgt namelijk bij het sluiten van een begeleidingsovereenkomst met het OCMW alvast de helft van de achterstallige huur met een maximum van 1.250 euro.”

“Daarnaast helpt het OCMW de huurder financieel en biedt het begeleiding aan om de verschuldigde som af te betalen. Verhuurders en huurders melden een problematische situatie meestal pas wanneer de procedure van uithuiszetting al begonnen is. Door het FBU hoopt het OCMW sneller in te grijpen.”