Negentien kilometer per uur te snel na schooltijd

06 februari 2020

Bij een snelheidscontrole op de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver heeft de politie een snelheidsduivel geflitst aan 69 kilometer per uur. Dat terwijl er op de Berlaarbaan een snelheidsbeperking telt van vijftig kilometer per uur. De man mag binnenkort een proces-verbaal in zijn brievenbus verwachten. “Net zoals vier anderen”, luidt het bij de politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.). In totaal werden er tijdens de snelheidscontrole 649 auto’s gecontroleerd. De controle gebeurde overigens aan het einde van de schooltijd ter hoogte van het College Hagelstein.