Na oproep van thuisverplegingsdienst: vrijwilligers gaan massaal mondmaskers maken Kristof De Cnodder

16 maart 2020

19u07 0 Sint-Katelijne-Waver “Wie kan er voor ons mondmaskers maken?”: die oproep vanuit thuisverplegingsdienst Greet Bruynseels uit Onze-Lieve-Vrouw Waver werd massaal (positief) beantwoord. Heel wat vrijwilligers uit de regio engageerden zich om met naald en draad aan de slag te gaan. “Deze solidariteit in tijden van nood is hartverwarmend”, zegt Greet Bruynseels.

Zoals bekend heeft de uitbraak van het coronavirus een ware rush op mondmaskers ontketend. In zoverre dat de mensen uit de zorgsector – die ze keihard nodig hebben - stilaan zonder dreigen te vallen. “Het bracht me in eerste instantie op het idee om in mijn vrije uren zelf maskers te beginnen naaien”, zegt Greet Bruynseels van de gelijknamige thuisverplegingsgroep. “Met een stuk stof, enkele rekkertjes, naald en draad en beetje handigheid kom je een heel eind.” Maar aangezien Greets ‘productiecapaciteit’ vanzelfsprekend eerder beperkt is, besloten Greet en haar collega’s een oproep te lanceren via Facebook.

“De vraag werd gesteld wie voor ons mondmaskers in mekaar wou steken. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen daar op hebben gereageerd”, vertelt Greets collega Jessy De Vos uit Lier. “We proberen nu alle reacties zo snel mogelijk te verwerken, maar het is alvast duidelijk dat er een grote bereidheid is om ons te hepen.” “In tijden van nood bestaat er veel solidariteit en dat is hartverwarmend”, vult Greet Bruynseels aan.

Voor de goede orde: om corona tegen te houden heb je een speciaal type masker (ffp2 en ffp3) nodig. De zelfgemaakte maskers vallen niet onder die categorie, maar bieden wel primaire bescherming. “Wie thuis nog ffp2 en ffp3 maskers heeft liggen en er een paar kan missen, mag die natuurlijk ook altijd bezorgen”, besluit Greet Bruynseels. Wie op één of andere manier wil helpen, kan zich aanmelden door een mail te sturen naar info@thuisverpleginggreet.be