Motorrijder gewond bij ongeval Tim Van Der Zeypen

11 mei 2020

Aan de Borgersteinlei op de grens van Mechelen met Sint-Katelijne-Waver is maandagavond omstreeks 18.00 uur een motorrijder gewond geraakt. Het gaat om een 54-jarige man uit Mechelen. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij het ongeval was er ook nog een personenwagen betrokken. Hierin raakte niemand gewond. De schade aan beide voertuigen is wel groot. Ze moeten beiden worden getakeld. De omstandigheden van het ongeval zijn op dit moment nog bekend. Zij worden verder onderzocht door de politie.