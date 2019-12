Mobiliteitsstudie voor site De Nayer en stationsomgeving: “Pijnpunten en verkeersstromen in kaart brengen”



Antoon Verbeeck

12 december 2019

12u55 0 Sint-Katelijne-Waver De parkeerdruk en andere pijnpunten in de buurt van campus De Nayer en de stationsomgeving van Sint-Katelijne-Waver worden door het lokaal bestuur onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden in een mobiliteitsstudie gegoten.

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver is een traject gestart dat moet leiden tot een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor campus De Nayer en omgeving. In het kader hiervan geeft het nu opdracht om een mobiliteitsstudie uit te voeren voor het gebied. “De mobiliteitsstudie moet in eerste instantie inzichten bieden over de mobiliteit van de Campus De Nayer op de omgeving. Welke verkeersstromen zijn er nu? Waar zijn de pijnpunten? Welke impact zal een wisselende ontsluitingsweg, via Fortsesteenweg in plaats van richting Stationsstraat, hebben?”, deelt mobiliteitsschepen Eric Janssens (CD&V) mee.

Parkeren

Gezien de huidige problematiek zal de studie ook focussen op de parkeerdruk in de buurt. “In de omgeving van Campus De Nayer en het station duiken momenteel regelmatig parkeerproblemen op. Daarom zal de mobiliteitsstudie hier ook op focussen. Is er effectief parkeerdruk? Wanneer is die er? Wat zijn de exacte locaties? Met de resultaten uit het onderzoek kunnen we gericht voorwaarden opnemen in het toekomstige RUP De Nayer. Ook hopen we campus De Nayer tips te kunnen meegeven om op de campus hun mobiliteit te organiseren. Zowel naar parkeren, ontsluiting als inrichting van de campus om zo het autogebruik terug te schroeven.”