Minister opent kistenwasserij van zes miljoen: “Voor minder vrachtwagens op de weg” Wannes Vansina

20 juli 2020

17u39 1 Sint-Katelijne-Waver Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft maandag een gloednieuwe kistenwasserij op de site van BelOrta in Sint-Katelijne-Waver geopend. Het gaat om een investering van ruim 6 miljoen euro die de groente- en fruitcoöperatie toelaat over te schakelen op inklapbare kisten. Deze leiden tot een vermindering van jaarlijks 50.000 vrachtwagenbewegingen in ons land.

Groente- en fruitveiler BelOrta en logistieke dienstverlener Euro Pool System willen vanaf het najaar gefaseerd de gekende starre blauwe kisten inruilen voor groene klapkisten, zoals eerder ook al in een aantal andere Europese landen gebeurde. Daardoor kan een vrachtwagen meer dan vijf keer zoveel lege kisten meenemen dan nu het geval is. “In België betekent dat een vermindering van ongeveer 50.000 vrachtwagenverplaatsingen per jaar”, zegt Dirk Vercammen van Euro Pool System.

De klapkisten vragen een andere manier van wassen en dus investeerden de partners meer dan 6 miljoen euro in een nieuwe kistenwasserij, naast de bestaande voor de oude blauwe bakken. De opstelling van 7.000m² kan jaarlijks 70 miljoen bakken wassen. “De bakken worden per pallet op de wasserij gezet en komen er zonder menselijke handeling gewassen en op pallet weer uit”, legt Vercammen uit.

Hij spreekt van een ultramoderne wasserij. “De installatie kan etiketten verwijderen en verbruikt 15 à 20 procent minder water. Door te wassen op een lagere temperatuur wordt een gevoelige verlaging van de CO2-uitstoot gerealiseerd”, legt hij uit tijdens een rondleiding. Euro Pool Systeem heeft al dergelijke installaties staan in Roeselare en Zellik (Delhaize) en zal er nog een bouwen in Halle (Colruyt).

Vegetariër

Demir was vol lof en zei de sector een warm hart toe te dragen. “Ik heb zelf in Limburg als 15-, 16-jarige meegedaan aan de fruitpluk. Ik denk dat we de transitie zullen moeten maken naar alles wat met fruit en groenten te maken heeft. Mijn dochter is sinds 2,5 jaar vegetariër, iets wat ik meer en meer zie bij de jonge generatie. Er is een grote toekomst voor deze sector in Vlaanderen.”

Maar dan moet er volgens BelOrta wel wat gebeuren aan de problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd. “De telers staan voor gigantische uitdagingen in verband met een haalbaar en realistisch mestbeleid, voldoende en adequate gewasbeschermingsmiddelen, toegang tot voldoende kwalitatief water en de nodige ruimte om te kunnen ondernemen”, aldus BelOrta. De kwestie kwam ter sprake tijdens een werkvergadering. “Mijn deur staat open”, aldus Demir.

Bio composteerbare fruitstickers

BelOrta liet nog weten in te zetten op het gebruik van duurzame verpakkingen. Zo werd ingezet op kartonnen verpakkingen voor onder meer hardfruit, tomaten en asperges, worden aardbei- en bessenpunnets gemaakt van gerecycleerde PET-grondstoffen en zet de coöperatie de schouders onder bio composteerbare fruitstickers. “Recent nog werd geïnvesteerd in een nieuw verpakkingstype waarbij opnieuw plastic verpakkingen vervangen werden door papier.”