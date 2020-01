Meisje (22) werd verkracht in haar slaapkamer na Tinderdate: “Sindsdien leeft ze constant met angst” Tim Van der Zeypen

09 januari 2020

13u30 1 Sint-Katelijne-Waver Een inmiddels 22-jarige meisje uit Sint-Katelijne-Waver heeft zich vanochtend burgerlijke partij gesteld tegen een man uit Antwerpen. Hij zou haar volgens het parket hebben verkracht in haar slaapkamer na een Tinderdate. “Sindsdien leeft ze in constante angst”, klonk het op zitting. Het parket eiste een celstraf van drie jaar met probatie-uitstel. Volgens de verdediging was de seks met wederzijdse toestemming.

Het meisje was op het moment van de feiten negentien jaar oud. De beklaagde, op dat moment 26 jaar oud, leerde ze kennen via de datingsite Tinder. De twee spraken af maar tijdens hun derde date begon de Antwerpenaar zich seksueel op te dringen. “Meneer wou haar kamer zien en het slachtoffer ging hier op in. Omdat ze bang was. In de deur van de slaapkamer werd ze naar binnen geduwd, begon beklaagde haar uit te kleden en penetreerde haar”, zei de openbaar aanklager op zitting donderdagvoormiddag. “Ondanks het meisje steeds bleef aangeven dat hij moest stoppen omdat het pijn deed en riep ze meermaals nee, bleef beklaagde verder doen. Achteraf kleedde hij zich aan en verliet hij de woning.”

Oudere zus

Het meisje durfde eerst geen klacht in te dienen maar deed dat uiteindelijk toch nadat ze haar ouder zus in vertrouwen nam. De dokter stelde letsels vast en beklaagde werd opgespoord. De twintiger werd verhoord maar bleef ontkennen dat hij het meisje had verkracht. “We hebben seks gehad maar het was met wederzijdse toestemming”, vertelde hij de speurders. “Ondanks ze neen riep of zei dat het pijn deed, was ik me van geen kwaad bewust.“ Na een test met de polygraaf bleek hij leugenachtig over te komen. Voor het parket waren de feiten dan ook voldoende bewezen. De aanklager vorderde een celstraf van drie jaar met een gedeeltelijk probatie-uitstel.

“Angstig gevoel”

Het meisje uit Sint-Katelijne-Waver vroeg vandaag een provisionele schadevergoeding van 1.500 euro. Volgens haar advocate Liesbeth De Vleeschouwer kampt de jonge vrouw sinds de feiten met een angstig gevoel. “Ze durft op bepaalde plekken in Antwerpen, waar ze met beklaagde is geweest, niet meer komen, denkt steeds dat mensen haar achtervolgen of op haar schouder komen tikken en durft ‘s avonds niet meer buiten”, aldus haar advocate. “Bovendien probeert ze ook op haar gevoelens te onderdrukken. En haar verwerkingsproces kan pas starten wanneer ze hier de herinnering krijgt als slachtoffer.” De twintiger vroeg de rechtbank in hoofdorde de vrijspraak maar leek zich ook niet te verzetten tegen een straf met uitstel.

Vonnis op 6 februari 2020