Mechelse schietclub vindt na zes jaar nieuwe thuis in Katelijns sportcomplex Heiveld Antoon Verbeeck

17 juni 2019

17u03 6 Sint-Katelijne-Waver Sport-complex Heiveld in Sint-Katelijne-Waver opent zaterdag haar olympische schietbaan, bestaande uit 44 banen. Twee jaar lang werd er gewerkt aan de nieuwe accommodatie langs de Dreefvelden, dat onderdak zal bieden aan Politie Schutterskring Mechelen en Schutterskring Klein Willebroek. De Mechelse schutters waren al jarenlang op zoek naar een nieuwe thuisstek.

De nieuwbouw werd opgetrokken op de parking achter Heiveld. De olympische schietbaan telt vier standen: 8 banen van 10 meter voor luchtkarabijn, 12 banen van 25 meter voor dynamische vuurwapens, 13 banen van 25 meter lang voor automatische vuurwapens en nog eens 10 banen van 50 meter voor hetzelfde type van wapen.

“Wij zijn ontzettend blij met de nieuwbouw”, vertelt Luigi Scantamburlo, voorzitter van Politie Schutterskring Mechelen (PSKM). “Onze vorige locatie was aan de ‘ouwen dok’ op het Rode Kruisplein in Mechelen, waar we moesten vertrekken voor de bouw van een hotel. Zes jaar lang hebben we naar een nieuwe locatie gezocht en hebben we heel wat gesprekken gevoerd, waaronder met het Mechelse stadsbestuur. Via via zijn we in Sint-Katelijne-Waver terecht gekomen. Met een 256-tal leden en de strenge voorwaarden die verbonden zijn aan de infrastructuur voor schietclubs was het niet evident om die nieuwe thuis te vinden, maar het is dan toch goed gekomen, met dank aan Heiveld.”

44 banen

“In totaal kunnen vierenveertig schutters tegelijk schieten in de hypermoderne schietbaan onder de meest veilige en gecontroleerde omstandigheden”, zegt zaakvoerder van het sportcomplex Peter Meynendonckx. “De laatste jaren kwam er steeds meer vraag naar een infrastructuur voor de schietsport. Er zijn ook heel wat schietclubs uit de regio die aan hun ledenlimiet zitten en waar de infrastructuur achterop hinkt.”

Strenge voorwaarden

“Na een gesprek met Politie Schutterskring Mechelen zijn we op de kar gesprongen. In eerste instantie was het voor ons onbekend terrein, maar na wat onderzoek bleek dat alles in de schietsport heel streng wordt gecontroleerd. In onze nieuwbouw is er bijvoorbeeld in de cafetaria een wapenkamer geïnstalleerd, waar schutters hun wapen eerst moeten achterlaten voor ze iets gaan drinken. Leden van een schutterskring worden verplicht met hun wapen in een koffer de club te betreden en moeten ook geregeld hun uittreksel uit het strafregister voorleggen. Naast veiligheid vonden we ook geluidshinder een belangrijke factor. De muren van de nieuwbouw zijn zo’n 33 centimeter dik, waardoor je op een halve meter amper nog iets hoort. Niet alleen voor de buurt, maar ook voor onze tennissers is dat een stuk aangenamer.”

Schietinitiatie

De nieuwbouw heeft een prijskaartje van om en bij de 1,6 miljoen euro en kwam tot stand met de steun van Sport Vlaanderen, dat zo’n 400.000 euro van de bouw subsidieerde. Zaterdag om 14 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. “De verantwoordelijke van de clubs, bijgestaan door enkele specialisten uit binnen- en buitenland geven rondleidingen en meer uitleg over de schietsport. Bezoekers zonder een vergunning kunnen een schietinitiatie met luchtkarabijn volgen”, geeft Meynendonckx nog mee.