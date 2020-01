Man staat terecht voor klappen aan foorkramer maar ontkent: “Mijn broer heeft geslagen, ik heb enkel geroepen. Omdat mijn nichtje in gevaar was” TVDZM

08 januari 2020

13u05 0 Sint-Katelijne-Waver Een 23-jarige man uit Olen heeft zich woensdagvoormiddag moeten verantwoorden voor het slagen én verwonden van een foorkramer. Volgens het parket sloeg hij hem twee keer in het aangezicht. “Omdat hij de attractie niet wilde stopzetten nadat zijn nichtje bang werd”, aldus openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. De twintiger ontkent alle betrokkenheid.

De feiten vonden in september 2018 plaats. De twintiger bezocht toen samen met zijn nichtje en haar ouders de kermis van Sint-Katelijne-Waver. “De beklaagde ging samen met het nichtje op de attractie ‘Jump Street’. Toen het meisje bang werd, vroeg hij de foorkramer om de attractie stop te zetten. Maar die deed dat niet”, ging de openbaar aanklaagster verder.

Noodstop

De vader van het meisje drong de cabine van de kermisattractie binnen en duwde de noodstop in. Eens de attractie stil stond, stapte de beklaagde volgens het parket af en deelde hij twee klappen uit aan de foorkramer. Die laatste stelde zich vandaag burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van net geen 2.500 euro. “Niet enkel voor de aangerichte schade maar ook omdat er na de feiten een vrees is ontstaan bij mijn cliënt”, zei de raadsman van de foorkramer.

Beklaagde riskeert nu een celstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro effectief. Onder meer omwille van zijn strafregister. Bovendien werd hij in 2019 nog veroordeeld tot een celstraf van 35 maanden voor een diefstal. De feiten op zitting betwist. “Het was mijn broer”, klonk het. “Ik heb enkel geroepen dat hij de attractie moest stoppen want mijn nichtje was in gevaar.”

Vrijspraak

De raadsman vroeg op basis van twijfel de vrijspraak en ondergeschikt een werkstraf. “Indien u van oordeel bent dat mijn cliënt alsnog heeft geslagen, vraag ik u om rekening te houden met de gevaarlijke situatie die zich heeft voorgedaan vooraf de feiten”, besloot de strafpleiter.

Een vonnis volgt op 5 februari.