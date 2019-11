Man krijgt effectieve celstraf voor drugshandel: “Werkstraf zou te licht zijn. Zeven weken voor deze feiten kreeg u deze gunst al een keer” TVDZM

20 november 2019

De Mechelse rechter Suzy Vanhoonacker heeft Marko J. voor twee jaar naar de gevangenis gestuurd. De jongeman stond vorige maand terecht voor het verhandelen van drugs. Zo werd er in april 2019 een hoeveelheid cannabis alsook cocaïne aangetroffen. In zijn gsm werden verschillende gekende adressen gevonden. Het ging om adressen van drugsgebruikers. Enkelen van hen werden eveneens verhoord. J. heeft de feiten nooit betwist. Hij vroeg op zitting een werkstraf. Rechter Vanhoonacker ging hier niet op in. “Zeven weken voor het plegen van deze feiten werd u nog veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren en een geldboete van 8.000 euro”, motiveerde de rechter haar beslissing. “Een nieuwe werkstraf zou niet enkel te licht zijn geweest, maar ook nog eens ongepast.” Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.