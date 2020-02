Man in Verbindingsdok stierf door verdrinking Patrick Lefelon

05 februari 2020

09u50 1 Sint-Katelijne-Waver In het gerechtelijk onderzoek naar de dood van de 31-jarige Cédric Stevens uit Sint-Katelijne-Waver heeft de wetsdokter tijdens de autopsie geconcludeerd dat Cédric verdronken is.

Een getuige had het lichaam van Cédric vrijdagochtend 31 januari rond 5.25 uur opgemerkt in het Verbindingsdok op het Eilandje. De brandweer heeft het lichaam aan de kant gebracht. In de loop van vrijdag heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van doodslag. Dat is een voorlopige kwalificatie.

In opdracht van de onderzoeksrechter is maandag een lijkschouwing uitgevoerd. De conclusie van de wetsdokter is dat Cédric door verdrinking om het leven is gekomen. De verdachte elementen die bij de start van het onderzoek zijn vastgesteld, zullen in het verdere onderzoek aan bod komen. De man had onder meer snijwonden in zijn aangezicht. Die kon hij niet hebben opgelopen bij zijn val in het water.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Op dit moment blijven de precieze omstandigheden over hoe de dertiger in het water is beland nog onduidelijk. Dat zal grondig verder onderzocht worden door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, afdeling agressie.”