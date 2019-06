Loop eens in je pyjama door de straten van Sint-Katelijne-Waver Antoon Verbeeck

06 juni 2019

18u45 0 Sint-Katelijne-Waver Rondlopen in je pyjama in het centrum van Sint-Katelijne-Waver: neen, het is geen nachtmerrie maar wel een nieuw onderdeel van de Kadodderloop. Tijdens de 23ste editie van het loopevenement kan je morgenavond deelnemen aan de Pyjama Fun Run. En er vallen mooie prijzen te winnen.

De Kadodderloop start morgenavond om 18.45 uur met de G-Loop. Een kwartiertje later volgen de Kleuterjoggings. Om 19.30 uur, een halfuur voor de start van de 10 kilometers van de Kadodderloop, pakt het lokaal bestuur uit met een nieuwigheid: de jaarlijkse Fun Run van 3 kilometers doet men dit jaar in pyjama. “Tijdens een waar prijzenfestival lopen de deelnemers, die we oproepen om in pyjama te lopen, door de verschillende slaapfases. De best verklede deelnemer wint een weekendje Wenen. Wie als 175ste deelnemer over de aankomstlijn loopt, mag zich opmaken voor een lokale kamelentocht. Het team dat een zak zand van het zandmannetje over de finish brengt, krijgt een rijkelijke beloning. En onderweg zijn er nog verschillende andere prijzen te vinden”, klinkt het.

Voor de 3, 5 en 10 kilometers kon men voorinschrijven. Deze stroomden binnen en de teller staat momenteel al op 830 deelnemers. Op de dag van de Kadodderloop start het inschrijven om 12 uur in de Parochiezaal aan de Markt. Ook voor de G-loop en de kleuter- en kinderjogging moet men inschrijven, maar dat is gratis. “De Kadodderloop is ontstaan op initiatief van de gemeentelijke sportraad 23 jaar geleden. De voorbije jaren is de loop uitgegroeid tot een sportief gezinsfeest met 1.500 lopers van verschillende leeftijden. De loop past in ons ‘sport voor allen’-beleid waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. Zo maken we geen uitslag op bij de G-loop, kleuterjogging en kinderjogging. Door deel te nemen steunt u ook de strijd tegen borstkanker. Want per betalende deelnemer schenkt het gemeentebestuur 1 euro aan Think-Pink”, aldus burgervader Kristof Sels (N-VA).