Lokale kunstenaars tonen werken op verschillende locaties Antoon Verbeeck

17 oktober 2019

Zo’n zestig kunstenaars uit Sint-Katelijne-Waver stellen dit weekend hun werken tentoon tijdens de Kunstroute. Mensen kunnen onder andere exposities bezoeken van Studio Borgerstein, kunstatelier ’t Fort en kunststichting De Kweekelinghe. Er zijn gezamenlijke tentoonstellingen in het gemeentehuis, Huyze De Pauw en Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth. In het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver krijgen bezoekers een impressie van alle kunstenaars. Elke deelnemer zal er een van zijn of haar werken exposeren. Een speciaal uitgestippelde fietstocht verbindt de verschillende locaties met elkaar. Iedereen is op zaterdag en zondag welkom tussen 11 en 17 uur. “We koppelen aan deze Kunstroute ook een kunstveiling ten voordele van 11.11.11. Deze veiling vindt plaats op zaterdag 16 november om 13.30 uur in het Sint-Michielskasteel. De werken die geveild worden kunnen de bezoekers nu al bewonderen in het gemeentehuis”, aldus Eric Janssens (CD&V), schepen van Cultuur.