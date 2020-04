Lokaal bestuur belt 80-plussers op: “We nemen contact op met 1.454 personen” Antoon Verbeeck

07 april 2020

12u59 0 Sint-Katelijne-Waver Medewerkers van het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver zijn maandag gestart met het opbellen van de 80-plussers in de gemeente. Tijdens de telefoongesprekken polsen de medewerkers naar de gezondheidstoestand en het sociale contact van de 80-plussers.

“We willen weten of deze mensen familie, vrienden of buren hebben waarop ze kunnen terugvallen”, vertelt schepen van Senioren Eric Janssens (CD&V). “Indien nodig, bieden we hulp aan via ons corona-initiatief Katelijne Helpt, via de sociale dienst of via Zorgbedrijf Rivierenland. Door de mensen op te bellen, weten we zeker dat iedereen die hulp nodig heeft, die ook zal krijgen.”

Een twintigtal medewerkers van verschillende diensten belt vanuit ‘hun kot’. “Mensen die in een woonzorgcentrum wonen, hoeven we uiteraard niet op te bellen. Ook personen met wie onze sociale dienst al contacten onderhoudt in deze periode krijgen geen extra telefoontje. In totaal blijven er 1.454 personen over die we zullen contacteren”, vult schepen van Sociale Zaken An Coen (N-VA) aan.

Bezoekje

De medewerkers zoeken de telefoonnummers op via 1207.be en de Witte Gids. Ouderen van wie het telefoonnummer niet te vinden is, mogen een bezoekje aan huis verwachten. Hetzelfde geldt voor wie na drie pogingen niet opneemt. “Onze medewerkers gaan uiteraard wel niet binnen. Zij zullen aanbellen, anderhalve meter achteruit gaan en zo aan de deur het gesprek aanknopen dat normaal via de telefoon verloopt”, aldus schepen Janssens. Afhankelijk van de uitkomst van de grote belronde bekijkt het gemeentebestuur of het ook zal overgaan tot het opbellen van de 70-plussers.