Lokaal bestuur bekijkt hoe het de Schranshoeve kan beschermen tegen vandalen

05 december 2019

Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver bekijkt hoe het de site van de Schranshoeve in Onze-Lieve-Vrouw-Waver kan afschermen van vandalen. Dat maakte het bekend tijdens de laatste gemeenteraad, op aangeven van oppositiepartij SAMEN ANDERS.

“De scouts heeft de site van de Schrans sinds kort verlaten. Op dit moment is deze site niet afgesloten en dreigt hij ten onder te gaan aan vandalisme. Zal de gemeente hier op korte termijn maatregelen tegen nemen? Welke bewarende maatregelen plant de gemeente in de toekomst en wat is de toekomstvisie van de gemeente op deze site?”, klonk het. Burgemeester Kristof Sels (N-VA) deelt de bezorgdheid van de oppositie. “We moeten inderdaad de nodige maatregelen nemen. Een kleine nuance: de scouts zit dan wel in het nieuwe gebouw, maar is nog niet volledig verhuisd. Tot 15 januari zitten ze officieel nog in de hoeve”, reageerde Sels. ”We hebben een stuurgroep die een plaatsbezoek gaat doen en de brandveiligheid en het instortingsgevaar gaat onderzoeken. Er komen hekken om de site af te sluiten en op termijn willen we bekijken welke werken er nodig zijn om de site verhuurbaar te maken. De Schranshoeve is een van de pistes die we bekijken als locatie voor de vakantiewerking in 2020 en er zijn ook een aantal verenigingen die hun oog op de site hebben vallen.”