Lokaal bestuur bedankt gemachtigde opzichters: “Een engagement dat we moeten koesteren”



Antoon Verbeeck

05 februari 2020

09u43 0

De gemeente van Sint-Katelijne-Waver heeft haar gemachtigde opzichters bedankt voor de belangrijke taak die zij elke dag vervullen. Sint-Katelijne-Waver heeft zeven basisscholen en twee middelbare scholen. Veel van hun leerlingen komen met de fiets naar school. Om hen veilig te laten oversteken aan de gevaarlijke punten staan de gemachtigde opzichters klaar, veertien in totaal. “Iedere dag helpen zij vele honderden kinderen veilig naar school en weer naar huis. Zulk engagement moeten we koesteren”, zegt schepen van Mobiliteit Eric Janssens (CD&V). “Deze mensen leveren een grote bijdrage aan een veilige schoolomgeving en dragen een grote verantwoordelijkheid. Elke dag, in weer en wind, vervullen ze trouw en met de glimlach hun taak”, looft ook schepen van Onderwijs Sarah De Keyser (CD&V) hun werk. Het gemeentebestuur bedankte de gemachtigde opzichters niet alleen, ze luisterde ook naar hun bekommernissen en tips.