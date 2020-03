Lezers vinden nog steeds hun weg naar Katelijnse bib dankzij afhaalsysteem: “Bedankbriefjes in de uitgeleende boeken” Antoon Verbeeck

27 maart 2020

11u00 1 Sint-Katelijne-Waver De afhaalbib die de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver dezer dagen organiseert, draait op volle toeren. Tientallen mensen halen dagelijks een stapel boeken op, vaak voor meerdere personen. Mensen geven telefonisch door welke boeken ze willen.

Nog dezelfde dag, of uiterlijk de dag nadien, liggen de boeken klaar om te worden opgehaald. “We werken nu bijna twee weken op deze manier en het loopt erg vlot”, vertelt schepen van Bibliotheek Sarah De Keyser (CD&V). “Iedere weekdag kan tussen 10 en 12 uur om de vijf minuten iemand een pakket boeken ophalen. De voorbije twee dagen was het schema telkens volzet. Vaak bestaat een stapel uit boeken voor meerdere pasjes.”

De bibliotheek hanteert tijdens de coronacrisis enkele andere regels dan anders. Zo mag men slechts vijf in plaats van tien boeken per pasje ontlenen, maar men mag de boeken wel zes in plaats van drie weken bijhouden. “De reacties van de lezers zijn erg goed”, zegt bibliothecaris Kurt Verlooy, die samen met zijn medewerkers de afhaalbib in goede banen leidt. “De mensen zijn dankbaar dat ze in deze moeilijke tijd een boek kunnen lezen. Soms vinden we bij de ingeleverde boeken een bedankkaartje. Zulke kleine attenties maken het voor ons fijn werken.”

Iedere werkdag tussen 9 en 12 uur kunt u uw verlanglijstje doorbellen naar 015/31.51.46.