Leerkrachten en ouders gemeentelijke scholen trekken in mars naar gemeentehuis: “Wij willen gemeenteschool blijven” Protestmars met chocoladerepen en ballonnen Antoon Verbeeck

13 november 2019

14u32 3 Sint-Katelijne-Waver Een veertigtal ouders en leerkrachten van de drie gemeentelijke scholen trokken, met chocoladerepen en witte ballonnen, vanmorgen in een mars naar het gemeentehuis, dit om hun ongerustheid te uiten. Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver onderzoekt namelijk of het overhevelen van de scholen naar het katholiek- of gemeenschapsonderwijs een interessante zet is. Maar daar willen de ouders en leerkrachten niets van weten.

De burgemeester en schepenen van Sint-Katelijne-Waver weten de komende weken wat te eten tijdens de collegezittingen. De ouders en leerkrachten va GLOC, Octopus en Dijkstein brachten schotels met de chocoladerepen van ‘Mars’ mee naar het gemeentehuis. Burgervader Kristof Sels (N-VA) en onderwijsschepen Sarah De Keyser (CD&V) trakteerden op hun beurt met de repen, maar daar kwam het gezelschap niet voor. “We willen vandaag eindelijk weten waar de scholen aan toe zijn. Het onderzoek ging van start in april, maar al die tijd werd er niets gecommuniceerd en blijven we in het ongewisse. Het is dringend tijd dat er klaarheid wordt geschept”, sprak Valentijn Vergote van het oudercomité van Dijkstein.

Geld

“Alle kerntaken van de gemeente worden onderzocht en overwogen. Ook voor het gemeentelijk onderwijs maken we deze oefening”, antwoordde Sels. “We zijn inderdaad al enkele maanden bezig met het onderzoek, maar we willen pas ermee naar buiten treden wanneer het dossier rijp is voor een beslissing. Als gemeente hebben we garanties voor een overheveling opgesteld. Wordt er daar niet aan voldaan, dan vindt er geen deal plaats. Als we al voor de piste van een overheveling naar een ander onderwijsnet zouden kiezen natuurlijk.” De aanwezige ouders en leerkrachten zijn er rotsvast van overtuigd dat de enige drijfveer van het onderzoek te maken heeft met financiën. “Dit draait om geld. De gemeentelijke scholen zijn een succesverhaal. Het schepencollege stelt dat de lat nog hoger moet liggen, maar die lat ligt nu al hoog. Er is dan ook, buiten een financiële reden, geen reden om iets te veranderen. Wij willen een gemeenteschool blijven”, aldus leerkracht van Dijkstein Sigrid Meulemans.

Petitie

“Met het hand op het hart zeg ik dat het hier niet om centen en een verkoop gaat. Evenmin is er al een beslissing gevallen. De overeenkomst met de huidige schoolgemeenschap stopt. Daarom willen we alle alternatieve pistes onderzoeken. Welke voor- en nadelen onze gemeentescholen zouden kennen bij een opname in een groter schoolbestuur, en welke voor- en nadelen dit dan zou hebben op andere gemeentelijke taken, worden onderzocht”, reageert onderwijsschepen De Keyser. Eind deze maand hakt het lokaal bestuur normaal de knoop door. “We zijn vandaag niet echt wijzer geworden en de verschillende vraagtekens blijven. Sinds vrijdag gaat er een petitie rond, één waar ouders ook hun vragen op kunnen noteren. Ondertussen zitten we al aan 200 handtekeningen. Deze maand nog willen we de petitie overhandigen”, besluit Vergote.