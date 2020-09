Laura Resimont keert terug naar Hema SKW: “We mogen weer de top drie ambiëren”



Henk De Koninck

09 september 2020

17u01 1 Sint-Katelijne-Waver Na een buitenlands avontuur in de Franse eerste klasse bij Tarbes keert de 22-jarige Laure Resimont, tweevoudig speelster van het jaar in 2018 en 2019 terug naar Hema SKW waar ze haar jeugdopleiding genoot.

“Ik had een moeilijk eerste jaar in Tarbes”, geeft Resimont aan. “Het was in het begin wel wat aanpassen. Toch ben ik helemaal niet ontevreden. Ik heb mijn kansen gekregen en heb de nodige minuten mogen spelen, maar werd nooit op de juiste manier gebracht. Als team waren we voor en na de wedstrijd een hechte vriendengroep, maar eens op het terrein klikte het niet. Ik heb er wel veel bijgeleerd en heb de nodige ervaringen opgedaan.”

Thuiskomen

“Doordat de competitie ook in Frankrijk werd stopgezet wegens het coronavirus, was het moeilijk om een transfer te bekomen. De meeste ploegen bleven afwachten en wisten in feite niet hoe hun budget er zou uitzien. Na de stage met de Belgian Cats had ik nog geen uitzicht op een nieuw team. Dankzij coach Arvid Diels heb ik bij mijn vorige club de voorbereiding kunnen meemaken. Zodoende was de stap snel gezet om weer aan te sluiten bij de club waar ik mijn jeugdopleiding heb gehad. Ik ben uiteraard blij met de overstap, het is een beetje als thuiskomen bij de familie waar ik in feite heel de entourage ken.”

Veel ambitie

“Ik vind dat we met SKW een uitgebalanceerde ploeg hebben en dat we weer de top drie mogen ambiëren. Met Elise Ramette verliezen we wel een speelster die het verschil kan maken in de wedstrijd. Dit is een serieuze aderlating . Maar coach Diels zal zal wel een oplossing intern vinden om dit probleem op te lossen. Ook in de Eurocup willen we hoge ogen gooien. Jammer dat deze competitie is uitgesteld tot januari 2021. We hadden hier als team hard naar uitgekeken. Maar nu kunnen we ons volledig focussen op de nationale competitie.”

Belgian Cats

“Ik heb deze zomer de stage met het nationaal team gevolgd. Jammer dat de Olympische Spelen dit jaar werden afgelast. Iedereen had er zo naar uitgekeken nadat we de kwalificatie hadden afgedwongen in Oostende. Zelf heb ik nu een jaar meer tijd om nog meer ervaring op te doen. ik kijk er alleszins naar uit.”