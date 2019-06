Landelijke Gilde Elzestraat viert 125ste verjaardag met eigen bier en feestweekend Antoon Verbeeck

12 juni 2019

10u26 0 Sint-Katelijne-Waver Landelijke Gilde Elzestraat blaast dit jaar 125 kaarsjes uit en viert dat met een dubbel feest. In augustus wordt de verjaardag voor het eerst gevierd, tijdens de vertrouwde Elzestraat Midzomert in de Walemstraat. Een maand later pakt de vereniging uit met een feestweekend en eren een voormalig voorzitter met een jubileumbier.

“In 1894 ontstond de vereniging. Nu, in 2019 bestaan we 125 jaar. Dat kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En dat doen we met een dubbel feest en een ‘specialleke’. Het worden feestelijkheden waar muziek, humor, een natje en een droogje en onze gilde centraal staan”, zegt Jan Liekens, secretaris van Landelijke Gilde Elzestraat. “Op 3 augustus is er onze Elzestraat Midzomert. Dit op de gekende locatie in de Walemstraat. Onze jaarlijkse barbecue gevolgd met optredens van Sam Gooris en de Elzestraatse Line Dance Groep heeft dit jaar een groot hart voor het goed doel. Dit jaar schenken we vijf euro per betalende deelnemer aan onze barbecue voor ‘Elzestraat Wandelt tegen Kanker’.”

Van vrijdag 20 september tot en met zondag 22 september wordt er opnieuw gefeest. “Ons feestweekend gaat van start met een comedy-avond met Christophe Stienlet , Pieter Hens en WILLIAM BOEVA. Zaterdag staat in teken van de muziek en zijn er optredens van onder meer Johan Veugelers, Lindsay, Garry Hagger en De Romeo’s. Afsluiten doen we op zondag met ‘DE GILDE VIERT’, een eucharistieviering in de parochiekerk en een academische zitting met receptie in Ons Parochiehuis.

Jakkesoek

“Om samen met te klinken op ons jubileum, komen wij met ons eigen biertje op de markt. Jakkesoek is een volmoutbier van hoge gisting, gebrouwen met natuurlijke producten. Voor de naam Jakkesoek keren we terug naar ons prille begin. Onze eerste voorzitter van de Gilde: Jan Van Slagmolen had een bedrijf in de Rozendaalweg. Dat werd destijds Jetjeshoek genoemd. Om hem te eren krijgt ons biertje deze naam. Het bier zal zowel tijdens Elzestraat Midzomert als tijdens het feestweekend beschikbaar zijn.”