Laatste traditionele vuurwerk van de gemeente tijdens Waver Feest Antoon Verbeeck

29 augustus 2019

11u32 0

In Onze-Lieve-Vrouw-Waver wordt op zaterdagavond het laatste traditionele vuurwerk in de gemeente afgeschoten. Het vuurwerk kadert binnen de festiviteiten van de jaarlijkse jaarmarkt en Waver Feest in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Vanaf 2020 is het in Sint-Katelijne-Waver verboden om traditioneel vuurwerk de lucht in te schieten en mag je enkele nog een festiviteit vieren met de geluidsarme variant. “Om 21.45 uur, na het optreden van Luc Steeno, steken we het vuurwerk aan. Spektakel is verzekerd. Vervolgens feesten we verder met een optreden van Belle Perez en een dj-set van Radio Botanique. Als organisatie moeten we nog bekijken hoe we het vuurwerk gaan vervangen in ons programma van volgend jaar. Maar de focus ligt eerst nog op deze editie”, legt Seppe Jacobs uit. Om 14.30 uur gaat de jaarmarkt van start met de stoet. Een 90-tal kramen tekenen present en ook de vee- en kinderjaarmarkt krijgen weer een stekje in het centrum van het dorp. Aan de barbecue schuiven 150 mensen aan. “Dit jaar kunnen we rekenen op de helpende handen van het fietsteam Julia & Lisette, dat de togen gaat bemannen, en de lokale basketbalclub voor de barbecue”, klinkt het nog.