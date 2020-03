Koppel stak autobanden plat Tim Van Der Zeypen

03 maart 2020

15u40 0 Sint-Katelijne-Waver Een negentienjarige vrouw uit Mechelen en haar vriend (19) uit Sint-Katelijne-Waver hebben zich vanochtend moeten verantwoorden voor de rechter in Mechelen. Het koppel stond terecht nadat het twee nachten op rij de banden ging plat steken van een jonge vrouw.

Haar broer was de ex van de negentienjarige vrouw. “Waarom ik ben geviseerd? Dat weet ik absoluut niet”, klonk het bij het slachtoffer. Het vandalisme gebeurde midden november 2018. “Ik voelde me erg ongerust en bang”, zei het slachtoffer nog. Zij stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. “Na de feiten hebben we de auto elders moeten parkeren en camera’s moeten installeren”, besloot ze.

Het parket vroeg een werkstraf of een celstraf van zes maanden gekoppeld aan een geldboete van 800 euro. Het koppel ontkende de feiten niet. Alleen schoof de negentienjarige vrouw de schuld in de schoenen van haar vriend. “Ik had het hem gezegd en hij heeft het gedaan. Voor ik iets meer kon zeggen”, klonk het bij de Mechelse. Haar vriend vulde aan: “Mijn excuses. Ik geef toe dat ik het heb gedaan. Maar wel maar één keer.”

Een vonnis in de zaak volgt op 30 maart.