Keukenbrand geblust door inwoner Antoon Verbeeck

06 juli 2019

Brandweerzone Rivierenland rukte in de vroege avond uit naar een brand in de Felix Brouwerslei in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. In de keuken van een woning was er een brand ontstaan. De inwoner kon zelf de brand blussen, al liep de keuken wel wat schade op. De woonst blijft echter bewoonbaar. De oorzaak van de brand lag bij een oververhitte oplader.