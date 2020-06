Kerstmarkt en paaseitjes College Hagelstein brengen centen op voor goed doel Antoon Verbeeck

25 juni 2020

08u14 0 Sint-Katelijne-Waver College Hagelstein uit Sint-Katelijne-Waver heeft een cheque van 4.387 euro geschonken aan de Mechelse vzw De Keeting.

Jaarlijks organiseert College Hagelstein solidariteitsacties voor het goede doel. Dit schooljaar mochten leerlingen via stemming zelf kiezen aan welk goed doel ze dit jaar hun zuurverzamelde centjes zouden schenken. De Mechelse armoedebestrijdingvereniging vzw De Keeting kwam als overwinnaar uit de bus. Zij kwamen hun werking voorstellen aan alle leerlingen van de eerste graad net voor de kerstvakantie. “Door COVID-19 konden er dit jaar minder acties gehouden worden dan normaal. Een kerstmarkt tijdens het ophalen van de kerstrapporten en de verkoop van paaseitjes brachten in totaal toch 4.387 euro op. De paaseitjesactie was nog maar net gestart toen de coronacrisis uitbrak. Leraren godsdienst hebben er voor de paasvakantie toch nog voor gezorgd dat alle bestellingen op de juiste plaats terecht kwamen”, klinkt het. Met de opbrengst zal De Keeting haar basiswerking kunnen versterken.