Kempens Landschap viert het nieuwe jaar met vrijwilligers op domein Roosendael Antoon Verbeeck

18 januari 2020

Kempens Landschap organiseerde op domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver een nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers die actief zijn bij de vzw. 65 vrijwilligers tekenden present en konden naast de receptie ook een rondleiding op het domein krijgen. “Het is de eerste keer dat Kempens Landschap een nieuwjaarsreceptie organiseert voor alle vrijwilligers tezamen. De laatste jaren zijn er diverse vrijwilligerswerkingen opgestart, onder andere voor kasteel Zellaer in Bonheiden, en de overgang naar het nieuwe jaar leek ons een uitgelezen kans om hen allemaal bij elkaar te brengen. En geen betere plek om dit te organiseren dan op een van de domeinen van Kempens Landschap. Zo kunnen ze ook kennis maken met de charme van onze andere domeinen”, zegt Annemie Nagels, projectcoordinator van de vzw. “Er zijn in totaal 156 vrijwilligers actief op de domeinen van Kempens Landschap. Het is dankzij hen dat onder andere onze molens blijven draaien en bezoekers de kans krijgen om ook binnenin het fort van Duffel of het Kasteel Zellaer een kijkje te nemen. Onze vrijwilligers staan altijd klaar, door weer en wind, met veel goesting, humor en vastberadenheid. Daarom willen we hen in de kijker zetten en met hen klinken op het nieuwe jaar.”