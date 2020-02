Kauwendaal officieel erkend als natuurreservaat: “Gebied laten uitgroeien tot aantrekkelijke groene long” Wannes Vansina

04 februari 2020

13u52 3 Sint-Katelijne-Waver Vlaams Minister Zuhal Demir heeft Kauwendaal officieel erkend als natuurreservaat. Het natuurgebied is daardoor niet alleen definitief beschermd, Natuurpunt krijgt ook meer steun om het stukje groen te beheren en verder toegankelijk te maken.

Kauwendaal is een natuurgebied van zo’n 14 hectare op de grens van Mechelen en (vooral) Sint-Katelijne-Waver en wordt doorsneden door de R6 en de spoorlijn Mechelen-Antwerpen. De eerste 5,8 hectare is nu erkend. Beheerder van de bossen en graslanden in sinds 2015 Natuurpunt.

Dat werkt volop aan uitbreiding. “Vorig jaar nam het beheerteam de bossen langs de R6 in beheer, goed voor een uitbreiding van zo’n 4 ha. Daarnaast zal Natuurpunt zich mee inzetten om de natuur alle kansen te geven in een groot deel van het Militair Domein, in nauwe samenwerking met eigenaar Agentschap voor Natuur en Bos. Momenteel loopt daarvoor een inrichtingsstudie.”

Vrouwvliet

Natuurpunt ziet Kauwendaal ook als een stapsteen tussen de natuursnippers rond Mechelen, en stelt zich tot doel de Vrouwvliet en haar groene oevers te vrijwaren als corridor voor dieren en planten. “Het beheerteam is hier in onderhandeling met enkele eigenaars die hun percelen definitief terug willen geven aan de natuur.”

Overigens is nog lang niet al het bos beschermd. In 2014 wilden Woonpunt en de stad Mechelen nog een deel van het bos opofferen voor wonen. Een deel van het stadsbos is immers niet ingekleurd als bos- of natuurgebied. Na hevig protest ging dat toen niet door.

Run for Nature

Op 16 februari organiseert Natuurpunt een Run for Nature, waarvan het parcours van 7 of 11 km dit jaar door de Mechelse natuurgebieden loopt. De opbrengst gaat naar Kauwendaal.

Wie Kauwendael wil ontdekken, kan het bereiken vanaf de straat Kauwendaal langs de oever van de Otterbeek, op de grens van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Je kan het gebied ook binnenwandelen naast bushalte Groot Veld aan de Liersesteenweg.