Katelijnse verenigingen en scholen mogen zich aanmelden voor strijd tegen zwerfafval Antoon Verbeeck

17 januari 2020

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver zoekt verenigingen die zich willen inzetten tijdens de zwerfvuilactie. Jaarlijks gaan er in de gemeente honderden vrijwilligers namens hun vereniging de straat op om het zwerfvuil van anderen op te ruimen. Deelnemende verenigingen krijgen hiervoor een vergoeding van 0,04 euro per geruimde meter berm. “Met de zwerfvuilactie gaan we 144,4 kilometer aan wegen opnieuw proper maken. Deze kilometers worden verdeeld in verschillende blokken die verenigingen of scholen kunnen adopteren. Minstens drie en maximaal vier keer per jaar moeten zij een opruimactie organiseren. Aan scholen kan het schepencollege een uitzondering toestaan zodat zij slechts één of twee opruimacties moeten uitvoeren. Verenigingen of scholen die zich inschrijven, kiezen drie voorkeursblokken. In eerste instantie kunnen ze er één adopteren. Wanneer niet alle blokken geadopteerd worden, kunnen verenigingen of scholen meerdere blokken adopteren”, klinkt het.

Inschrijven doe je via de gemeentelijke website. Meer info: milieu@skw.be of 015/30.50.30.