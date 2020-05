Katelijnse Keien vereeuwigd in eregalerij Wannes Vansina

19 mei 2020

09u33 0 Sint-Katelijne-Waver Wie zijn de Katelijnse Keien? Wandelaars ontdekken het voortaan langs het pad door het buurtpark achter het gemeentehuis in een eregalerij.

Het gemeentebestuur zet sinds 2014 jaarlijks de Katelijnse Keien, de meest verdienstelijke inwoners, in de bloemetjes. “Elk jaar reiken we negen prijzen uit in verschillende disciplines. We hebben intussen al 54 winnaars. We willen hen langer dan die ene avond de erkenning geven die ze verdienen. Daarom hebben we een eregalerij gemaakt met alle Keien”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA).