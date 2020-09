Katelijnse‘Kadodderroute’ is nu officiële Sport Vlaanderen-route: “Mountainbikers zullen hier hun hartje ophalen” Antoon Verbeeck

23 september 2020

08u49 0 Sint-Katelijne-Waver De mountainbikeroute van Sint-Katelijne-Waver, de Mtb Kadodderroute, heeft de erkenning beet als officiële Sport Vlaanderen-route. Zondag reden de leden van MTB Elzebikers de nieuwste Sport Vlaanderen-route in.

De Kadodderroute telt 24 kilometer, met een aansluiting van 3,9 kilometer naar het startpunt aan Sportcentrum Heiveld. “Ruim de helft ervan gaat over onverharde wegen”, vertelt Frank Lettanie van MTB Elzebikers. Op wekelijkse basis rijdt en onderhoudt hij de route. “Er zijn mooie passages langs de oude spoorwegberm, domein Roosendael en de Spildoornvijver in Walem. In het Pasbrugbos en in een bosje achter het kerkhof van Elzestraat creëerden we twee lange technische stroken die ook geoefende bikers een fikse uitdaging bezorgen.”

Erkenning

“Al vele jaren werkte Frank Lettanie van MTB Elzebikers samen met het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver aan een gemeentelijke mountainbikeroute. Twee jaar geleden werd de mountainbikeroute met pijlen aangeduid, nu is ook de officiële erkenning door Sport Vlaanderen een feit. Voor Frank en voor onze diensten is deze erkenning de kers op de taart”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Zij hebben hier heel hard voor gewerkt. De Mtb Kadodderroute koppelt de pittigste bospaden aan de mooiste veldwegjes. Mountainbikers zullen er hun hartje ophalen.”

De Kadodderroute heeft twee officiële vertrekpunten: sportcentrum Heiveld en het Sint-Michielskasteel. Een kaart van de route en het gpx-bestand zijn terug te vinden op www.skw.be/mtbroute. Via bepijlde verbindingstrajecten kan je de route koppelen aan die van Bonheiden en Willebroek.