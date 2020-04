Katelijnse handelaars schakelen paashaas in voor geschenken aan huis Antoon Verbeeck

03 april 2020

12u35 0 Sint-Katelijne-Waver Tot eind volgende week kan iedereen via www.skwinkel.be paasgeschenkjes bestellen. Servaes De Paashaas levert ze in het paasweekend thuis af. Per bestelling gaat er 5 euro, zijnde de leveringskosten, naar een fonds om wanneer de coronacrisis voorbij is het economische leven in de gemeente weer op gang te trekken. De actie vervangt de geplande skwinkel-paasactie die uiteindelijk niet kon doorgaan.

“Via de webshop van de skwinkel-website kan iedereen leuke paasgeschenkjes bestellen. Zo willen we in deze lockdown-tijden mensen de kans geven om hun familie en vrienden toch een vrolijk paasweekend te bezorgen”, vertelt schepen van Lokale Economie Sven Verelst (CD&V). “Tijdens het paasweekend zal Servaes De Paashaas alle geschenkjes aan huis bezorgen. Met de opbrengst gaan we nadien skwinkelbons aankopen die handelaars aan hun klanten mogen uitdelen wanneer na de coronacrisis de winkels weer openen.” Het is ook mogelijk om een vrije gift te doen in het skwinkelfonds. “Schenkers krijgen extra aandacht op de sociale media van skwinkel”, klinkt het. Momenteel nemen er 27 handelaars deel aan de skwinkelshop. Samen bieden zij 52 geschenkideeën aan. De thuislevering gebeurt in Sint-Katelijne-Waver, Mechelen, Lier, Bonheiden en Duffel.