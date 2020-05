Katelijnse gezinnen ontvangen skwinkelhierbon van 10 euro: “Begin juni in de bus” Antoon Verbeeck

26 mei 2020

16u49 0 Sint-Katelijne-Waver Alle gezinnen in Sint-Katelijne-Waver krijgen een skwinkelhierbon ter waarde van 10 euro om de lokale economie te steunen. De gemeenteraad keurde op maandag 25 mei dat formeel goed. De bon valt in de brievenbussen bij de Katelijnse gezinnen op donderdag 4 of vrijdag 5 juni.

Met de skwinkelhierbon wil het gemeentebestuur de lokale economie laten heropleven en de handelaars, horecazaken en ondernemers in de gemeente een duwtje in de rug geven. “De gezinnen kunnen de bon gebruiken vanaf 1 juli. We willen de handelaars, horecazaken en ondernemers immers de tijd geven om weer te openen en hun werking vlot te laten verlopen. De bon blijft geldig tot en met 31 december”, vertelt schepen van Lokale Economie Sven Verelst (CD&V). Medewerkers van het gemeentebestuur zullen de bon aan huis bedelen op donderdag 4 of vrijdag 5 juni. De lijst van de deelnemende handelaars komt op www.skw.be/skwinkelhierbon. Via een affiche aan de etalage kunnen deelnemers ook duidelijk maken dat ze de skwinkelhierbon aanvaarden.

Coronafonds

Handelaars, horeca-uitbaters en ondernemers die hun klanten de mogelijkheid willen bieden om de skwinkelhierbon te gebruiken, moeten zich gratis aanmelden bij het gemeentebestuur. Dat kan via www.skw.be/skwinkelhierbon. Het gemeentebestuur trekt voor de skwinkelhierbon 90.000 euro uit. “Dit bedrag komt bovenop de andere maatregelen die we al genomen hebben zoals de oprichting van het coronafonds, de kwijtschelding van de huur van onze concessiehouders, de extra toelage aan vzw skwinkel en de annulering en het uitstel van een aantal belastingen. In totaal zitten we momenteel op zo’n 250.000 euro die we rechtstreeks in de lokale economie investeren”, aldus de schepen.