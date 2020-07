Katelijnse gemeenteraad keurt verdeling coronafonds goed: 100.000 euro aan steunmaatregelen





Antoon Verbeeck

03 juli 2020

08u43 0 Sint-Katelijne-Waver De gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver heeft voor 100.000 euro aan steunmaatregelen goedgekeurd in het kader van de coronacrisis. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar lokale ondernemers. Ook de niet-gemeentelijke lagere scholen en kwetsbare gezinnen kunnen rekenen op een financiële duw in de rug van het gemeentebestuur.

In maart al besliste de Katelijnse gemeenteraad om 100.000 euro vrij te maken voor steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De voorbije periode werden de noden in kaart gebracht. Nu heeft de gemeenteraad de verdeling van de middelen goedgekeurd. De lokale ondernemers mogen zich aan de grootste hap uit het coronafonds verwachten: 70.000 euro. “Vzw skwinkel krijgt éénmalig een extra subsidie van 10.000 euro om het lokaal winkelen te promoten. 60.000 euro maken we vrij voor vermindering van de bedrijfsoppervlaktebelasting en ondersteuning van specifieke groepen zoals kermisuitbaters, marktkramers en taxibedrijven”, aldus schepen van Lokale Economie Sven Verelst (CD&V).

Extra steunmaatregelen

10.000 euro gaat naar de niet-gemeentelijke basisscholen. Basisschool Hagelstein, WAVO, Heilig Hartschool en Katarinaschool krijgen ieder 2.500 euro. 20.000 euro gaat naar kwetsbare gezinnen. “Via het coronafonds willen we de geleden schade dekken, maar ook de heropstart van onze samenleving economisch en sociaal stimuleren”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “De gemeente deed en doet naast dit gemeentelijk coronafonds uiteraard nog heel veel voor het economisch en sociaal weefsel. Zo hebben we al extra budget voorzien voor de vzw Skwinkel, gaven we een mondmasker met filters en een skwinkelhierbon aan de inwoners, lieten we concessievergoedingen vallen, maakten we heel wat dienstverlening gratis, zoals de inname van bepaald openbaar domein, of lieten we gratis annuleren, …. We gaan uiteraard het Vlaams fonds voor de verenigingen en het sociale weefsel in samenspraak met de verenigingen verdelen. We bekijken de versoepeling en eventuele uitbreiding van bepaalde subsidiekanalen. En we onderzoeken hoe we speel- en vakantiestraten kunnen organiseren en ondersteunen.”