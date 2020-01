Katelijnse coach voor bedrijven verhuist naar grotere locatie aan Lemanstraat Antoon Verbeeck

14 januari 2020

15u34 0

Katelijnenaar Kurt Vervloet (48 jaar) is met ActionCOACH, een coachingsbedrijf voor KMO’s, naar een nieuwe locatie verhuist in de gemeente. ActionCOACH ruilde de Hertstraat in voor een pand langs de Lemanstraat. “Door de sterke groei was ik genoodzaakt te verhuizen naar een grotere locatie. Onze nieuwe thuisstek is in het centrum van Sint-Katelijne-Waver, op de hoek van de Lemanstraat en de Mechelsesteenweg. Een groot voordeel is dat ik hier beschik over verschillende kantoorruimtes en een moderne seminarieruimte waar tot 35 ondernemers de opleidingen en seminaries kunnen bijwonen.” Nu de verhuis is afgerond, is ActionCOACH op zoek naar versterking. “Mensen die op gebied van telemarketing, social media, business development en coaching uitermate gepassioneerd zijn en zin hebben om ondernemers te coachen, mogen zich aanmelden”, klinkt het. Meer informatie via www.kurtvervloet.be