Katelijns burgemeester over nieuwe maatregelen in provincie: “Ik snap de logica achter een avondklok” Antoon Verbeeck

28 juli 2020

14u46 0 Sint-Katelijne-Waver Streng, maar rechtvaardig; dat is verdict dat burgemeester van Sint-Katelijne-Waver Kristof Sels (N-VA) heeft voor de nieuwe maatregelen in de provincie, waaronder een avondklok.

“Ik kan begrijpen dat het als strenge maatregelen overkomt, maar misschien is dat wel hetgeen nu nodig is; streng optreden. Een virus stopt niet aan een gemeentegrens en kan makkelijk overkomen van iemand die hier op bezoek komt of werkt. Ik snap wel de logica achter de avondklok. Hoe later op de avond, hoe meer pintjes er zijn gedronken en de kans groter wordt dat men losser omgaat met de maatregelen”, reageert Sels. “Onze gemeente telt van vandaag opnieuw een besmetting, de derde op zo’n zes weken tijd. We mogen dus niet klagen. Maar nogmaals; we moeten waakzaam blijven. Ik heb dan ook aan onze politiediensten gevraagd om streng toe te kijken op de horeca. Wie zich aan de regels houdt, hoeft niets te vrezen.”