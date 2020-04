Katelijnenaars zetten vrijdag laatste keer grijze zak uit: gouden zak maakt intrede Antoon Verbeeck

29 april 2020

09u26 0

Inwoners van Sint-Katelijne-Waver zetten op vrijdag voor de laatste keer hun grijze zak met restafval buiten. Vanaf volgende week zijn enkel de nieuwe gouden zakken te gebruiken. De gemeente en IVAREM willen de inwoners van Sint-Katelijne-Waver hieraan herinneren. “Via onze digitale kanalen en briefjes bij personen die vorige week nog een grijze zak aanboden, hebben we de laatste tijd geprobeerd om iedereen te herinneren aan de wissel. IVAREM krijgt echter heel wat berichtjes van mensen die nog niet op de hoogte waren of uit het oog verloren hadden dat de datum er nu is”, klinkt het bij de gemeente. De gouden zakken werden eind november aangekondigd. Tot en met 1 mei gelde er een uitdoofperiode van de grijze zak. Grijze exemplaren konden tot eind februari ingewisseld worden op het gemeentehuis. Oppositiepartij SAMEN ANDERS was voorstander van een verlenging van de uitdoofperiode, maar daar ging het lokaal bestuur niet op in.

Meer over IVAREM

Sint-Katelijne-Waver