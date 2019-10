Jos komt mee huwlijksverjaardag van overgrootvader Jos vieren Viergeslacht bij familie Van Winghe uit Sint-Katelijne-Waver Antoon Verbeeck

21 oktober 2019

De familie Van Winghe uit Sint-Katelijne-Waver kwam op 18 oktober de huwelijksverjaardag van Jos en Lisette Van Winghe-Giddelo vieren in het gemeentehuis. Het koppel is op 30 oktober 65 jaar getrouwd. In augustus 2018 mocht de familie al een viergeslacht vieren. Jos Van Winghe, 87 jaar, werd namelijk op 26 augustus ‘18 overgrootvader van naamgenoot Jos Van Winghe. Papa Stef, 27 jaar, en grootvader Patrick, 56 jaar, maken het viergeslacht compleet.