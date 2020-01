Jongvolwassenen met beperking blijven actief in gemeentehuis: “Samenwerking verloopt erg vlot” Antoon Verbeeck

02 januari 2020

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver verlengt de samenwerking met vzw Wijzersterk. Sinds februari komen vier jongeren en een begeleider van de vzw elke maand een voormiddag lang als vrijwilliger werken in het gemeentehuis. “Zowel het gemeentebestuur als de vzw stellen vast dat de samenwerking erg vlot loopt en zetten deze daarom in 2020 verder”, klink het bij het lokaal bestuur.

De vrijwilligers van vzw Wijzersterk zijn jong-volwassenen met een beperking die in het reguliere arbeidscircuit erg moeilijk aan de bak komen. In het gemeentehuis voeren zij in ruil voor een vrijwilligersvergoeding allerlei taken uit, zoals het verpotten van planten, de auto’s en speeltuigen wassen, bewonersbrieven bussen en de kelder opruimen.