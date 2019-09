Jongeman valt OCMW-medewerkster lastig: “Hij stuurde haar dagelijks hartjes en zoentjes” TVDZM

11 september 2019

16u00 0 Sint-Katelijne-Waver Een jongeman uit Sint-Katelijne-Waver riskeert een celstraf van tien maanden met probatie-uitstel. Hij moest zich woensdagochtend verantwoorden voor de belaging van zijn begeleidster van het OCMW. Hij ontkende de feiten niet

De jongeman stond onder het schuldbemiddeling en kreeg een medewerkster van het OCMW aangeduid om hem te helpen bij zijn uitgaven. Alleen escaleerde het contact tussen de twee in januari 2018. “Plots begon hij haar op de meest ongepaste tijdstippen te bellen, te sms’n en ging hij haar ook talloze mails sturen”, vertelde procureur des Konings Lieselotte Claessens op zitting woensdagochtend.

De bedreigingen werden steeds ernstiger waardoor het slachtoffer uiteindelijk naar haar baas stapte. Via hem werd er aan beklaagde gevraagd om onmiddellijk te stoppen met zijn gedrag. Alleen bleek hij zich weinig aan te trekken van die vraag.

“Hartjes en zoentjes”

De jongeman bleef zijn begeleidster benaderen en begon haar ook ’s nachts berichten te sturen met talloze harttjes en zoentjes. Nadat de vrouw naar de politie was gestapt om klacht in te dienen, werd hij verhoord. Tijdens die verklaringen gaf hij toe dat hij verliefd was geworden op haar en de berichten stuurde op momenten dat hij onder invloed was van alcohol.

Het parket eiste vandaag een celstraf van tien maanden met probatie-uitstel en een geldboete van 150 euro. Zelf vroeg hij aan de rechter enige mildheid. “Ik begreep niet waarom ze plots zo deed maar ik weet nu wel dat ik zo niet had mogen reageren”, klonk het.

Vonnis binnen de maand.