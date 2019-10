Jongeman staat terecht voor drugshandel TVDZM

17 oktober 2019

Het parket in Mechelen heeft vandaag een celstraf gevorderd van een jaar samen met een geldboete van 1.000 euro tegen een 22-jarige uit Sint-Katelijne-Waver. De twintiger kwam in het vizier van de politie nadat zijn telefoonnummer in het vizier kwam in een ander gerechtelijk onderzoek. De twintig bleek drugs te verkopen. Zijn rol als dealer stopte echter nadat zijn bovendealer werd opgepakt. Hierop besloot de politie een huiszoeking uit te voeren. Daarbij werden twee cannabisplantjes aangetroffen net zoals een kleine hoeveelheid drugs. De feiten werden niet betwist. Volgens zijn raadsman gebruikt de 22-jarige dagelijks drugs. “Omwille van psychische problemen nam hij medicatie maar dat maakte van hem een zombie”, zei zijn raadsman op zitting. “Wanneer hij stopte met de drugs, zocht hij zijn toevlucht in de drugs.” Aan de zijde van de verdediging vroeg men een straf met probatie-uitstel. Rechter Suzy Vanhoonacker velt binnen de maand een vonnis.