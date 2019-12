Jeugdbewegingen krijgen 62.500 euro extra subsidie voor nieuwe lokalen Els Dalemans

27 december 2019

11u24 0 Sint-Katelijne-Waver De jeugdverenigingen Scouts Parsival en Scouts Roeland/gidsen Sint-Lucia krijgen van de gemeente Sint-Katelijne-Waver een extra subsidie. Deze dient als financiële steun bij de bouw van de nieuwe lokalen: “We schelden de helft van de lening, goed voor 62.500 euro per jeugdvereniging, kwijt.”

“In 2016 en 2017 kregen Scouts Parsival en Scouts Roeland/gidsen Sint-Lucia al een investeringssubsidie van 87.500 euro en een renteloze lening van 125.000 euro. Met dat bedrag konden de jeugdverenigingen hun nieuwe gebouwen deels betalen”, zegt burgemeester en schepen van jeugd Kristof Sels (N-VA).

“Vanuit de gemeenteraad werd nu beslist om de helft van die renteloze lening, dat is dus een bedrag van 62.500 euro per vereniging, kwijt te schelden. We zien deze kwijtschelding als een extra subsidie voor de jeugdverenigingen. De looptijd van de lening blijft behouden, maar het terug te betalen bedrag wordt gehalveerd.”

“We hebben de voorbije jaren gezien dat deze bouwende jeugdverenigingen enorm veel tijd en energie stopten in zowel de bouw zelf als in het zoeken naar de nodige financiële middelen. De jongeren hebben dat fantastisch gedaan, wij willen met onze extra subsidie de druk wat verlagen. Zo kunnen de jeugdverenigingen in de toekomst weer te focussen op de essentie: kinderen en jongeren uit onze gemeente een leuke vrije tijd geven.”