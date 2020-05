Inwoners Sint-Katelijne-Waver vinden mondmasker en filter van gemeente in de brievenbus Antoon Verbeeck

15 mei 2020

14u17 0 Sint-Katelijne-Waver Vandaag krijgen alle gezinnen in Sint-Katelijne-Waver een envelop in de brievenbus met daarin hun mondmaskers. Het gemeentebestuur schenkt elke inwoner vanaf 12 jaar een herbruikbaar mondmasker met filter.

Nadat de federale veiligheidsraad besliste dat mondmaskers een belangrijke rol zouden spelen in de exitstrategie, bestelde het gemeentebestuur mondmaskers met filter voor alle inwoners vanaf 12 jaar. Gisteren woensdag arriveerden de mondmaskers in sporthal Bruultjeshoek. Een tiental medewerkers schoten meteen in actie en verdeelden 18.264 mondmaskers over 8.363 enveloppen.

Filter

25 medewerkers gaan vandaag op pad om de maskers en filters bij de inwoners thuis te bezorgen. “Zo hebben onze inwoners hun masker en filter voor maandag de scholen opnieuw open gaan en het verplicht wordt om een mondmasker te dragen in het containerpark”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Bij het mondmasker en de filter zit een begeleidende brief met instructies. Zo moeten ze gewassen worden op 60 graden en bewaard worden op een propere plaats.”

Scholen

Ook alle leerkrachten en het personeel van alle niet-gemeentelijke basis- en secundaire scholen in Sint-Katelijne-Waver krijgen van het gemeentebestuur een mondmasker en filter. Hier gaat het om 936 maskers. “De gemeentelijke scholen kregen een stoffen mondmasker via de vrijwilligers”, aldus de burgemeester.

Het gemeentebestuur trekt zo’n 50.000 euro uit voor de aankoop van de mondmaskers.