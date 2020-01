Inwoners Beukendreef, Netestraat en Fermerijstraat klinken op komst riolering en nieuw wegdek Antoon Verbeeck

22 januari 2020

Buurtbewoners, mandatarissen en betrokken ambtenaren vierden vandaag de nieuw aangelegde Beukendreef, Netestraat en Fermerijstraat in. Het voorbije jaar legde het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver samen met Pidpa-HidroRio een gescheiden riolering en nieuwe bovenbouw aan in de drie straten. “Vele decennia werd er gesproken over het aanleggen van riolering in de Lange Zandstraat en enkele zijstraten, waaronder Beukendreef, Netestraat en Fermerijstraat”, vertelt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). “We zijn fier dat we dit project eindelijk hebben kunnen realiseren. De keuze om het project over twee fases te spreiden, bleek de juiste. Twee jaar geleden vierden we dat er eindelijk riolering en een mooi, verzorgd wegdek kwam in de Lange Zandstraat, Heidestraat en Kalkoenstraat. Vandaag doen we hetzelfde voor de Beukendreef, Netestraat en Fermerijstraat. Ik ben blij en fier dit grote grote project te kunnen afronden.” Aan de vernieuwing van de Beukendreef, Heidestraat en Fermerijstraat hangt een kostenplaatje van zo’n 1,9 miljoen euro. Het gemeentebestuur neemt daarvan 352.766,42 euro voor haar rekening.